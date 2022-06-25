【全程字幕】最猛打臉！高虹安翻出去年經典一幕 蘇貞昌跳針反駁DDP防疫亂早露餡｜中時新聞網

新竹市35年老字號餐廳「家欣樓」宣布，將於7月31日結束營業。民眾黨立委高虹安指出，其停業主因是不敵疫情壓力，她去年質詢行政院院長蘇貞昌與衛福部部長陳時中時，就要他們對未來審慎規劃、評估，但當時兩人仍沉浸在清零的成功上，還說出名言「世界怎麼跟得上台灣」，令她深感諷刺。此消息掀熱議，不少綠營支持者則對高的言論相當不滿，引發正反論戰。

高虹安24日在臉書發文表示，新竹市的知名餐廳家欣樓開業長達35年，卻宣布將於7月31日結束營業。家欣樓是新竹人，特別是北區市民共同的記憶之一，許多人的婚宴、尾牙、春酒、謝師宴等人生重要時刻都在此度過，如今將走入歷史，是新竹市民的一大損失，她聽聞消息也十分震驚與不捨。

高虹安指出，家欣樓的停業主因，是不堪疫情嚴重衝擊餐飲產業。早在去年底疫情相對緩和時，她就已在質詢時，要求行政院與中央疫情指揮中心，開始審慎規劃、評估日後可能面臨與病毒共存的超前部署，但當時的蘇貞昌與陳時中仍沉浸在清零的成功上，面對提醒僅敷衍搪塞，甚至自信滿滿的說「世界怎麼跟得上台灣」、「我們絕對不會將疫情控制成（其他國家）那樣，等於一天5000人」。

對此網友討論熱烈，卻引發兩派網友激烈交鋒。一派網友表示：「請問民進黨哪裡得罪妳，需要被妳這樣酸？」「疫情控制這樣不錯了，也不看看其他國」、「妳就跟柯文哲一樣」、「不要練肖話，疫情規定只有新竹嗎？全國這麼多餐廳，有的撐過，有的撐不過，這是市場機制，以及風險管控得不得宜」；另一派網友則表示：「高虹安說的是事實，綠粉不要集體抓狂好嗎」、「高虹安一秒揭穿了，何謂『惱羞成怒』」、「政府防疫不力難道不是事實嗎？綠營支持者是在激動啥？」「請問高委員說的哪一句不是事實？」