高雄1對夫妻結婚後，人夫發現妻子和幼兒園教師丹利有牽手，親吻等行為，便和妻子協議離婚，事後人夫不滿前妻離婚後便再婚，怒告丹利侵害配偶權要求賠償130萬元，一審時法官判賠10萬元，經上訴，法官認為人夫曾提出要女兒改叫丹利daddy，要求前妻讓他男扮女裝在婚禮上當伴娘等，認為人夫已默認前妻尋找第二春，因此判丹利免賠，全案定讞。

高雄1名徐姓男子與妻子於106年7月結婚，婚後育有1女，兩造婚姻關係存續期間之108年7月，徐男指控妻子與加拿大籍的幼兒園老師丹利有牽手、親吻、摟抱之行為，他控訴且前妻於他離婚調解時，保證不再與丹利來往，當時他念及女兒年幼等因素，未提告前妻，怎料離婚後前妻竟與丹利結婚，徐男氣得提起告訴，要求前妻和丹利賠償精神慰撫金新臺幣130萬元。

隨後徐男又對前妻溫情喊話，傳訊息說：「以後妳要結婚的話，我要當伴娘可以嗎？女兒當花童」前妻表示，伴娘是給女生當的，你是男的，徐男又說：「伴娘才能幫妳拿後面的裙，我會扮女裝」、「然後讓女兒叫他DADDY」。

法官認為然被徐男傳訊息給前妻時2人仍屬法定配偶關係，但徐男自身願意擔任伴娘、要求女兒改稱丹利為父親外，並未見徐男表示不願離婚或挽回與前妻間婚姻之意思，且徐男已知前妻將有遠嫁加拿大之可能，不僅未加阻止，反而主動請求於前妻再婚時擔任伴娘，親自為之提婚紗裙襬，可見徐男目送前妻邁向另一段幸福的開始。

一審時法官判前妻和丹利賠償10萬元精神撫慰金給徐男，經上訴後，法官認為徐男對前妻再婚提供建議與祝福，已允諾前妻追求婚姻第二春，因此認定徐男對其妻所提起的告訴不成立侵權行為，故判丹利免賠，全案定讞。