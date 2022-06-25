美國最高法院今天推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決，未來墮胎是否合法將交由各州決定。這意味著未來墮胎議題只會越來越政治化，恐進一步撕裂美國社會。

由保守派成員把持的美國最高法院，今天以5票贊成、4票反對推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade，簡稱羅案），終結近50年的墮胎憲法保障，將墮胎合法性的問題交還各州決定。

保守派大法官阿利托（Samuel Alito）在今天公布的主要意見書中捍衛推翻羅案的決定，他批評羅案不僅未為墮胎議題帶來全國性和解，反而點燃辯論，加深分歧。但事實是，少了羅案，不但無助美國社會達成共識，反而恐更進一步造成撕裂。

近幾十年來，墮胎權由最早的宗教議題，逐漸在美國成為政治議題；政黨認同成為社會分歧線，支持民主黨的多屬選擇權（pro-choice）派，共和黨支持者則多傾向挺生命權（pro-life），且兩派之間隔閡越來越深。

羅案遭推翻前，全美就陸續出現不少爭議墮胎限制法案。德州去年5月實施「心跳法」，禁止婦女懷胎6週後墮胎，即使是因性侵或亂倫受孕也一樣；奧克拉荷馬州州長史提特（Kevin Stitt）上個月簽署法案，受精後即禁止墮胎，堪稱全美最嚴苛的禁止墮胎規定。

如同3位自由派大法官在反方意見書中所指，少了羅案保護，未來恐越來越多州立法禁止婦女墮胎，「可能是10週、5週、3週，甚至是受孕後即禁止墮胎」。

最高法院裁決出爐後，總統拜登（Joe Biden）隨即出面發表談話。他責怪前總統川普提名3位保守派大法官，才導致婦女選擇權遭剝奪，並向選民喊話，呼籲他們11月期中選舉用選票發聲，把票投給支持立法保障婦女墮胎權的候選人。

可以預見的是，未來美國每次大選都勢必成為墮胎權戰場。不論是地方或聯邦層級，少數黨都希望利用下場選舉奪回政權或國會控制權，以「導正」前朝政策或立法，形成冤冤相報的輪迴；一來一往下來，美國社會只會更加分歧，離達成共識的那天也越來越遠。

在墮胎權議題上，多數美國人並非站在光譜兩端，他們大多是有條件的支持或反對墮胎。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）5月一份民調，認為墮胎在任何情況下都應合法或違法的民眾，僅分別占19%、8%；絕大多數受訪者（71%）認為墮胎應在「大多情況下」合法（42%）或違法（29%），或指他們的支持或反對有例外的時候。

對後者來說，例外主要是胎兒危及媽媽健康或性命時；對前者來說，他們支持與否或支持程度，取決於終止妊娠時間點，懷孕越後期，支持的人就越少。

這正是為什麼，保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）在支持與反對推翻羅案外，逆風提出另一種看法。

羅伯茲在判決中主張，與其把羅案整個推翻，更好的做法其實是摒棄該案訂定的合法墮胎時間點，亦即胎兒取得「母體外存活力」（viability，約為24至28週）前。他認為重點是讓女性有「合理機會」做出選擇，但不需要拖到胎兒能在母體外存活前。

可惜的是，多數大法官們並未試圖在挺選擇權與生命權中，尋找社會最大公約數，反而是將整個根基摧毀，把問題丟給地方政府。

隨著美國進入「後羅訴韋德案」時代，地方各自為政，墮胎權議題將與選舉越來越密不可分，也將越來越政治化。婦女最切身的權益淪落政客手中，成為這場鬥爭下最大輸家，只能自求多福。（編輯：高照芬）1110625