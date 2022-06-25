天使投手大谷翔平對戰皇家系列賽打出個人代表作，兩日繳出雙轟8打點、8局13K的投打表現，但是他表現得愈好，續留天使的機率就愈低。日媒《產經新聞》分析，大谷翔平被閃電交易已不是「IF」而是「WHEN」的問題，也就是遲早的事了。

「神鱒」卓奧特（Mike Trout）是全聯盟最高薪的野手，天使當時給他續約12年4.26億美元，即使原本還有空間留住大谷，但是天使又簽了三壘手安森尼阮棟（Anthony Rendon）7年2.45億美元。阮棟本季表現下滑又受傷報銷，不可能賣掉，因此可行的方案就是在大谷身價最高的時候將他賣掉，讓天使換回一些資源。

對於大谷皇家系列賽的表現，美媒《The Athletic》以貝比魯斯的紀錄來看，貝比1915年6月某戰登板送出生涯最高的11次三振，當時打點還不是正式數據，不過貝比的單場最高打點是7分。該文感嘆：「大谷真的和我們一樣是人類嗎？」那兩天的數據讓他更像個怪物而不像人類了。

日媒引述大聯盟消息人士透露，洋基、紅襪、道奇都有能力出價4年2億美元來網羅大谷，這是比照大都會王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）的身價下去計算，平均年薪4000萬至5000萬美元！大谷的合約將於明年球季後到期，天使遲早必須痛下決心。