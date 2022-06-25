全家(5903)打造「永續循環生活圈」，從咖啡、餐盒及購物流程等消費行為著手，領先同業推出Let’s Cafe永續杯循環站、循環餐盒、網購循環包裝等創新循環方案，朝零售業的永續生活服務平台邁進。

為對應民眾環保意識並響應聯合國永續發展目標SDG12責任生產與消費，全家便利商店以「不只減量、更要循環」為核心目標，積極從日常各面向，透過創新且可複製性的行動方案，找出可實際落地執行的減塑、減碳行動；為邀請消費者成為「永續循環生活圈」的響應者，全家從消費者最常購買的咖啡、餐盒及購物流程等消費行為著手，領先同業推出「Let’s Cafe永續杯循環站」、「循環餐盒」、「網購循環包裝」等創新循環方案，引領消費者一起達到實質減塑的成果。

全家自2021年於桃園與台中的在地商圈展開循環杯測試，並於2022年起正式打造「Let’s Cafe永續杯循環站」，率先於「板橋廣榮店」導入循環杯，據統計，板橋廣榮店6月循環杯使用人數，對比剛推出時翻倍成長，顯見循環已是消費趨勢，全家預計7月底前於雙北擴大導入至100店，年底前於全台導入400店，占總店數約1成，領先法規規範。

在循環餐盒及網購循環包裝方面，全家於2020與2021年分別推出循環餐盒示範店，以可重複使用的容器盛裝便當，邀請消費者體驗未來超商的永續作為；鑒於網購已成重要消費管道，包材產生的廢棄物問題漸長，全家於2022年起與「配客嘉」合作，於全台4000店舖回收網購循環包裝，並預計第4季在自有店商平台使用網購循環包裝出貨。

此外，全家響應無包裝最環保的理念，與台塑生醫合作，導入「洗衣精補充站」，邀請消費者自備容器購買洗衣精，至2022年6月底已導入10間示範店。