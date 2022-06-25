交通部公路總局三工處25日表示，南橫公路埡口至利稻路段經巡查多處路面有劣化情形，所以該處關山段需辦理「台20線141K＋998至171K＋360路面修復工程」，因為部分施工路段過於狹窄需要封閉施工，將於6月29日與7月6日管制通行部分路段。

南橫公路自今年5月有條件開通以來，吸引許多旅客上山。但日前山區大雨，導致許多落石。南橫公路臨105線0K至44K（梅山口至向陽）路段每周二及周四本來就規畫為道路管制日，不開放通行，另於今年6月29日（周三）及7月6日（周三），該處關山段將採取南橫公路西端開放至天池，天池至向陽不開放，東端開放至向陽，天池至向陽路段管制一般用路人通行。

三工處說，對於最新道路通阻詳情，民眾可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢即時路況。並籲請用路人行車減速慢行。