封閉37年的舊三貂嶺隧道再現百年風華，新北市政府工務局重新整修後，改造成自行車道，7月3日起展開為期兩個月試營運，期間每日開放4梯次入場，每次總量管制80人，民眾可自6月27日起至「三貂嶺隧道自行車道」預約網站申請入場。

新北市工務局表示，三貂嶺隧道及三瓜子隧道自行車道串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，是青春山海線低碳旅遊中最新路線。

為減少交通衝擊，並考量隧道內使用空間有限，試營運期間民眾需透過網路申請入場，27日起民眾可至「三貂嶺隧道自行車道」網站申請入場(www.sdltbikepath.com.tw)，每日開放4梯次(每梯次各80人)採實名制登記。

沿途設有解說牌說明場域特色，現場並提供導覽員解說服務，民眾可至預約網站申請導覽。

新工處說明，來三貂嶺遊玩的民眾可以從牡丹車站出發，體驗牡丹老街的人文風情後，再騎乘鐵馬或步行經過休憩站、穿越舊三貂嶺、三瓜子隧道，最後通過鋼筋壁掛棧橋銜接猴三公路後，再前往猴硐貓村等地旅遊，沿途感受豐富的自然生態地貌、人文歷史特色。

雙溪區公所表示，三貂嶺隧道自行車道總長3.19公里，考量從隧道至壁掛棧橋雙向通行安全，自行車須採步行牽引方式通行(步行約40分鐘)。正式營運後將依試營運期間遊客回饋之意見作調整修改，提供遊客更美好舒適的旅遊體驗。