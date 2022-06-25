台灣氣候溫暖潮溼，而且地型多變，創造出適合許多動物的生存棲地，也孕育出超過50種以上的蛇類，除了常見的黑眉錦蛇、臭青公、雨傘節、赤尾青竹絲和龜殼花等，還有行蹤隱蔽的稀有蛇種，其中又以「金絲蛇」最美卻也最為罕見，由於牠們數量稀少，且主要棲息於北橫公路沿線森林，因此出現不少路殺狀況，面臨瀕危的窘境。

金絲蛇又名台北遊蛇，是台灣的特有蛇種，1931年一名日籍學者在台北山區發現，但由於牠們習性特殊且行蹤隱蔽，因此相隔超過50年，陽明山地區才再次發現牠們的蹤跡，之後也僅出現零星個位數記錄，直至約20年前，國內學者意外在桃園山區的北橫公路發現新的族群分布，才開始有較穩定的記錄，但仍極為稀少。

特生中心指出，2011年推動路殺社公民科學，透過民眾力量記錄全台死於道路上動物的方式做調查，金絲蛇的分布及現況才有了稍微清楚的輪廓，但迄今為止，金絲蛇的正式記錄也僅110筆，且其中有8成都是路殺死亡記錄，幾乎集中於桃園和新竹山區道路。

金絲蛇數量稀少、罕見且習性神秘，1989年被列為II級珍貴稀有保育類野生動物，目前則是唯一的I級保育類蛇種，由於牠們體型小、行動緩慢，且主要棲息在北橫公路沿線森林，此處正好是北部民眾重要旅遊地點之一，暑假期間人來人往的車流量，經常造成許多動物因車輛撞擊或輾壓而死亡，這也是為何在金絲蛇已知記錄中，高達8成都是被路殺死亡的原因。

為了讓瀕危動物免於滅絕，相關單位在路殺路段，設置小心動物警示牌。(圖/特生中心提供/陳惇聿攝)

為了保護金絲蛇、石虎、水獺等野生動物免於瀕危，特有生物研究保育中心與林務局等單位擬定保育行動計畫書，針對金絲蛇的保護，陸續在北橫公路4處易發生路殺的路段建置防護導引圍籬、地下通道、小心動物警示牌，還有在路旁水泥護坡設置多個菱形網，可協助蛇類攀爬離開，減少蛇類跑到路上的機會及停留路面的時間。

還有在北橫公路水泥護坡設置菱形網，可以協助蛇類攀爬離開。(圖/特生中心提供/陳惇聿攝)

特生中心也呼籲，為了保護金絲蛇免於滅絕，民眾登山郊遊時若意外偶遇金絲蛇，可以將其模樣拍下，並將照片上傳登錄到特生中心的「臺灣爬行類回報」資料庫，協助研究團隊建置和追蹤此種蛇類的分布現況，若是發現已死亡的，也是相當寶貴的資料，可以將其登錄至特生中心的「臺灣動物路死觀察網」路殺社資料庫。