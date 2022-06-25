失聯潛水客為新北市59年次王姓男子，截至25日8時共計派遣5艇35人，尚無最新進展，海巡隊呼籲，從事海上任何活動一定要注意安全。（澎湖海巡隊提供）

海巡署24日14時52分接獲將軍的「傳奇」快艇報案，有一名潛水客在東吉附近海域失聯未歸，隨即指揮澎湖海巡隊3503、3539號巡防艇前往附近海域搜救，同一時間空偵機亦在15時45分，從高雄小港機場起飛前往東吉搜尋，截至目前為止還未找到失蹤的潛水客。

據澎湖海巡隊表示，該名失聯人員係搭乘「傳奇」號快艇，由東吉港出港前往東西吉海域潛水，該船長表示有一名潛水客下水30分鐘後未返回船上，逐向海巡署第十三巡防區指揮部報案，海巡隊派3503艇及3539艇分別於15時37分及16時30分抵達東吉海域，聯合當地漁船展開水面搜索，空偵機亦在15時45分從高雄小港機場起飛前往東吉海域搜尋。

據了解，失聯潛水客為新北市59年次王姓男子，截至25日8時共計派遣5艇35人，尚無最新進展，海巡隊呼籲，從事海上任何活動一定要注意安全，如在海上發生事故，可撥打本署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。