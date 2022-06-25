才女作家林奕含2017年疑因遭誘姦想不開，輕生結束26歲生命，事件引發各界關注，許多人將焦點放在補教老師陳星身上，經過113天的偵察，因為沒有具體犯罪事證，經調查後也沒有其他被害人提出告訴或告發，因此處以不起訴處分。不過近日女星劉戀遭網友翻出於豆瓣對該書的書評，由於文詞犀利，在網路上呈現兩派看法。

女星劉戀日前參加陸綜《乘風破浪》獲得高度關注，節目中充分展現超強樂器天賦和聰明頭腦，收獲一票粉絲。她畢業於北京大學，目前任職於北京奧美廣告創意總監，過去曾獲得第28屆金曲獎最佳演唱組合獎。不料近日遭網友起底，過去在豆瓣上曾給小說《房思琪的初戀樂園》打分，劉戀給該書三星評價並寫下：「看了這個我只能建議：不要在心智未成熟前過早接觸過多文學作品或另類音樂。否則會因為文學濾鏡而沉浸於對苦難的自我獻祭。毀掉房（房思琪）的兩個原兇，一個是老師，另一個是自己的文藝病。」

該評價在網路上流傳後，有部分人覺得劉戀評論過於冷酷，沒有同理心「這就是人生沒有重大創傷陰影的人和沒有不幸經驗的人之間的那道鴻溝」、「劉戀為什麼這樣說我當然理解，甚至世界上大多數人其實都是這樣想，但我依然會站在房思琪的立場，站在少數不幸個體的立場」、「沒有經歷過真正的“情緒崩潰”和“極度痛苦”的人，不要高傲地評價別人的心情應該如何。」不過也有粉絲緩頰「書評還有對錯了就離譜」、「作為第三角度應該去抨擊這種現象，而不是所謂帶入自己，小孩子確實容易中二病」、「謝謝，入坑劉戀了」、「就對一本書發表了自己的看法，不認同的就攻擊她？這好可怕。 」

劉戀被網友挖出曾經評價《房思琪的初戀樂園》。（圖／微博）

網路上有兩派論點，有一派網友認為劉戀的發言沒有同理心。（圖／微博）

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