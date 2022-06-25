食藥署核准進口快篩劑廠商屢傳爭議，立法院國民黨團上午再爆，有申請快篩劑EUA廠商，在申請過程，竟接到兩家EUA申請顧問公司主動聯繫，聲稱可以協助申請的更快速，質疑食藥署內有人「內神通外鬼」，已違反刑法洩露工商秘密罪。

黨團總召曾銘宗呼籲，對衛福部相關官員在相關快篩劑申請EUA案中有沒有內神通外鬼，行政院應啟動行政調查，檢調也應介入司法調查。

黨團書記長萬美玲表示，黨團接獲具名廠商檢舉指出4月21日送件申請進口快篩劑EUA，5月7日食藥署要求補件，補件等待過程，接到睛世隆中曹小姐與鄭先生，以及一個自稱在長庚做顧問的林先生聯繫，稱可協助讓申請更順利、快速。

萬美玲說，該檢舉廠商留在申請書仿單上的聯絡電話號碼，不是公司或內部任一股東所屬電話，而是特別給該申請案的非正式電話，只有送件資料上才會載明，若不是食藥署內透露，這些自稱顧問公司怎麼會拿到電話？

萬美玲批評，該檢舉廠商一個快篩劑EUA申請案，竟接到兩家快篩掮客、蟑螂爭相連繫爭取生意，企圖從中獲利，若資料是食藥署洩露，已違反刑法317條洩露「因業務知悉或持有工商秘密」，可處一年以下有期徒刑或3萬元以下罰金。

萬美玲更點名，睛世隆中前身是旺東生技，前董事長鄭宇峻曾因涉詐騙案遭新北地院判刑，鄭到去年仍掛該公司執行長；公司去年5月停業，9月28日公司名稱由旺東改為睛世隆中，今年4月底恢復營業，5月初就發生這起掮客顧問事件。

萬美玲質疑，睛世隆中主業是蔬菜與果樹栽培，怎麼知道那些公司像食藥署申請快篩劑EUA？怎麼聯絡到這些申請EUA廠商？食藥署與睛世隆中都應公開說明，難道是共犯結構？申請資料為何外洩？食藥署長吳秀梅非常不適任。

國民黨立委費鴻泰說，大鑫、醫優黑心快篩劑申請EUA顧問邵博士公司爭議待釐清，這次換申請EUA廠商資料遭外洩給顧問公司，食藥署明顯有人內神通外鬼，檢調可不查或視而不見？「吳秀梅你不下台沒有天理」。

黨團副書記長李德維表示，本土疫情持續延燒，不能讓這些食藥署養的生醫黃牛公司在這關頭發國難財，衛福部長陳時中已回到崗位，對食藥署與吳秀梅的問題不要再視而不見，要終結快篩之亂與生醫黃牛。