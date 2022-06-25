中國共產黨上海市第十二次代表大會25日開幕。上海市委書記李強進行《弘揚偉大建黨精神 踐行人民城市理念 加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市》報告，強調3月以來，面對空前嚴峻複雜的新一波疫情，在攻堅清零的階段打破了疫情膠著反復的態勢，實現和鞏固了社會面動態清零的成果，打贏了大上海保衛戰。

李強說，本屆市委履職後半期與新冠肺炎疫情作了頑強鬥爭。從2020年以來堅決貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，以強烈的使命感責任感堅守國門，最多的時候上海口岸承擔了全國62％的入境航班、53％的航空入境旅客、46％的進口冷鏈貨物。

根據上觀新聞引述李強說，3月以來，面對空前嚴峻複雜的新一波疫情，在中央有關部門、全國各地和人民軍隊的大力支持下，團結並付出艱苦努力，在十分危急的關頭遏制住疫情指數級上升趨勢，打破疫情膠著反復的態勢，實現和鞏固社會面動態清零的成果，打贏了大上海保衛戰。

李強也表示，2年多來抗疫鬥爭的實踐特別是大上海保衛戰，使得更深刻地認識到，黨中央關於疫情防控的決策部署是完全正確的，中國特色社會主義具有無可比擬的制度優勢。歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人。

他也表示，向在這場抗疫大戰中給予我們大力支持的中央各部門、兄弟省區市和解放軍、武警部隊援助人員，向為抗疫大戰作出重要貢獻的廣大醫務人員、疾控人員、基層工作者、公安民警、志願者、下沉幹部、新聞工作者、工程建設者、城市保供服務人員等，向識大體顧大局、高度自律、堅韌不拔的全市廣大人民群眾，致以誠摯的敬意。