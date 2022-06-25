藝人瑤瑤（黃喬歆）自《我愛黑澀會》出道後，除了傻大姊個性受到觀眾喜愛，每每曬出火辣清涼照更是搶盡目光，近日參加好友Lala（蘇心甯）40歲生日變裝趴，除了造型被大讚是「最美小學生」，無預警被掀裙子的害羞瞬間也全被拍下來，讓網友看得臉紅心跳。

瑤瑤在Instagram曬出參加好友Lala（蘇心甯）生日變裝趴，只見眾人打扮成護士、警察、啦啦隊等，她則是扮成穿著制服的小學生，全白設計造型襯托出她的白皙肌膚，激短裙襬讓一雙纖細美腿更顯得修長，接著開心表示：「超可愛的LaLa生日制服趴，謝謝壽星的美好安排，晚餐是好吃的寒舍艾美探索廚房，續攤還有最好玩的醉好，大家都玩得好開心，永遠都可愛的少女La寶生日快樂，永遠18歲」。

不過瑤瑤和姊姊Apple與壽星Lala合照時，對方無預警掀開兩人裙子，讓姊妹倆內搭安全褲曝了光，又驚又喜的表情全被錄了下來，讓她直呼：「壽星也太調皮了！掀裙子好害羞啦」，逗趣互動足以見得彼此的好交情，對此，網友紛紛留言：「瑤瑤穿學生服裝好可愛」、「這是我國小制服耶～沒想到可以這麼好看」，壽星Lala也不忘留言大讚：「謝謝瑤～love u最美小學生」。

瑤瑤身穿紅色露肩連身裙，火辣程度讓人眼睛大吃冰淇淋。(qiaoxinhuang IG)

平常不吝嗇大秀身材的瑤瑤，日前曬出上節目時穿的紅色露肩連身裙照片，從上往下拍的邪惡視角，讓一對傲人北半球露出半截見客，還擠出一條深邃事業線，火辣程度讓人眼睛大吃冰淇淋。