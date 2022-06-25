武嶺自行車挑戰賽，近1445名國內外車友參賽自我挑戰。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

武嶺自行車挑戰賽，近1445名國內外車友參賽自我挑戰。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

知名的武嶺自行車挑戰賽，今年有國內外選手1445人參賽，挑戰從海拔450公尺一路爬升到3275公尺、全程55公里，勇闖中高海拔山區永不放棄，競賽組成績出爐，由丹麥「Factor隊」艾伯森強奪得第一、台灣「捷安特哥倫布隊」李廷威拿下第二、加拿大「TRIGON FACTORY RACING隊」Christian Trenchev獲第三。

台灣自行車界盛事「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」，今天清晨在南投縣埔里鎮地理中心碑鳴槍出發，吸引來自17個國家的105名外籍選手參加，加上國內好手共1445人參賽，全程55公里須在7小時內完騎，才能獲得認證獎牌。南投縣府教育處長陸正威、台灣自由車運動協會理事長彭劍勇到場為選手加油打氣，並鳴槍出發。

陸正威說，武嶺為台灣景觀公路最高點，設為挑戰賽終點別具意義，活動沿線景緻秀麗，全程長達55公里，是全國自行車指標賽事，挑戰難度最高，從地理中心碑海拔450公尺出發選手一路爬升至武嶺終點站海拔3275公尺，考驗選手體能極限，受到國際車友關注名揚國際。

彭劍勇鼓勵選手們互相鼓勵、照顧，並發揚奧林匹克精神「建立友誼、相互尊重、創造卓越」，並追求人生永不放棄態度，並以安全第一為首要。

競賽組前五名成績如下，丹麥「Factor隊」艾伯森強以2小時32分6.07秒奪得第一名，台灣「捷安特哥倫布隊」李廷威以2小時36分45.58秒獲第二名，加拿大「TRIGON FACTORY RACING隊」Christian Trenchev以2小時36分55.05秒些微落差獲得第三名，台灣「前勁車隊」黃冠霖的2小時38分20.22秒居第四名，台灣「Pas Normal Studios Taipei隊」曾維庸的2小時38分26.39秒居第五名。