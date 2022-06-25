道奇一壘手弗里曼在記者會上拭淚。（美聯社）

道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）本季首度返回老東家勇士主場，他在Truist球場領取世界大賽冠軍戒指，此時他已身披道奇戰袍。他是效力勇士12個大聯盟球季的宿將（2007年選秀加入勇士），回到亞特蘭大故土令他感慨萬千，他在記者會上一度哭到說不出話來。

Just listen to this Atlanta reception for @FreddieFreeman5 🔊 pic.twitter.com/zE21hqZphx — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) June 24, 2022

1,565 games. 1,704 hits. 271 home runs. 5 All-Star appearances. 3 Silver Sluggers. 1 Hank Aaron Award. 1 MVP. 1 World Series title.



Countless memories.



Thank you, @FreddieFreeman5. pic.twitter.com/cmogk6Uxf1 — Atlanta Braves (@Braves) June 24, 2022

弗里曼說：「我很高興回來，我的感覺難以言喻。」他拿著大毛巾拭淚、擤鼻涕，採訪前還走出媒體室平復心情。上場時大螢幕打出「謝謝你，弗里曼」，4萬多觀眾起立鼓掌，弗里曼又再次哽咽。勇士季外開價5年1.35億美元被弗里曼拒絕，他希望的價碼是6年1.8億美元，最後道奇以6年1.62億美元將他簽走。

勇士乎無意留下弗里曼，談判期間表現得相當冷淡，最後他們從運動家換來一壘手歐森（Matt Olson）並續約8年1.68億美元。

此戰弗里曼首局獲得四壞保送，道奇並攻佔滿壘率先打回兩分。第5局崔伊騰納（Trea Turner）陽春炮之後，弗里曼獲保送，道奇又攻佔滿壘再添分數。勇士直到第6局才反擊，攻佔滿壘並由歐森犧牲打跑回第1分。沒想到這就是唯一的1分，道奇終場4比1擊敗勇士，先發投手烏瑞亞斯（Julio Urias）6局9K拿下第5勝，弗里曼3打數1安打。