道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）本季首度返回老東家勇士主場，他在Truist球場領取世界大賽冠軍戒指，此時他已身披道奇戰袍。他是效力勇士12個大聯盟球季的宿將（2007年選秀加入勇士），回到亞特蘭大故土令他感慨萬千，他在記者會上一度哭到說不出話來。
弗里曼說：「我很高興回來，我的感覺難以言喻。」他拿著大毛巾拭淚、擤鼻涕，採訪前還走出媒體室平復心情。上場時大螢幕打出「謝謝你，弗里曼」，4萬多觀眾起立鼓掌，弗里曼又再次哽咽。勇士季外開價5年1.35億美元被弗里曼拒絕，他希望的價碼是6年1.8億美元，最後道奇以6年1.62億美元將他簽走。
勇士乎無意留下弗里曼，談判期間表現得相當冷淡，最後他們從運動家換來一壘手歐森（Matt Olson）並續約8年1.68億美元。
此戰弗里曼首局獲得四壞保送，道奇並攻佔滿壘率先打回兩分。第5局崔伊騰納（Trea Turner）陽春炮之後，弗里曼獲保送，道奇又攻佔滿壘再添分數。勇士直到第6局才反擊，攻佔滿壘並由歐森犧牲打跑回第1分。沒想到這就是唯一的1分，道奇終場4比1擊敗勇士，先發投手烏瑞亞斯（Julio Urias）6局9K拿下第5勝，弗里曼3打數1安打。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。