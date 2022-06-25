S-70C機工長劉尚鈞殉職，桃園市長鄭文燦25日至龍巖桃園南崁會館捻香。（陳夢茹攝）

海軍S-70C反潛直升機22日發生墜毀事故4人輕重傷，其中機工長劉尚鈞全身燒燙傷面積達95％，傷重殉職。桃園市長鄭文燦25日至龍巖桃園南崁會館捻香，承諾會媒合社會資源照顧遺屬，更希望為孩子成立教育基金，至於是否入祀忠列祠則尊重家屬意願。

鄭文燦表示，劉尚鈞年輕就從軍保衛國家，在演訓的時候不幸發生意外，因公殉職，國防部會給予撫卹、協助家屬處理後續事宜，由於劉尚鈞住在中壢，因此市府也會給予各種協助，包括喪葬、慰問等，希望給孩子教育基金，會媒合一些社會資源照顧還在讀國小的女兒。

鄭文燦說，發生意外大家都非常的不捨，希望能夠給遺族更大的鼓勵。另外是否入祀忠列祠或有其他安排，這部分會尊重家屬意願，目前剛敲定將在市立殯儀館舉行追思會。

桃園市榮民服務處處長徐偉光強調，對於因公殉職官兵遺族的照顧，榮服處一定會全力以赴、無微不至。針對殉職官兵子女有遺孤認養專戶，每月會給予3000元就學補助金，過年過節還會再加發1萬元，長期照顧到子女大學畢業為止，該筆經費全為社會捐助，皆為專款專用。

徐偉光說明，至於劉尚鈞的太太，其目前在某電子公司任職，由於公司與家中距離遙遠，國防部與海軍司令部會給予妥適安排，而榮服處也有就學就業小組，多年來與企業界合作，也會共同協助替劉尚鈞的太太找到穩定的工作。

徐偉光說，榮服處會安排志工心理輔導人員替劉尚鈞的家庭做輔導，尤其針對還在就讀國小的女兒，會找時間到學校與校長溝通，希望悲哀能降至最低，也對為國家犧牲奉獻的烈士給予最崇高的敬意。