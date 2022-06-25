消防局表示，起火點是維修中鮪釣用船隻起火，到達時船艙內有煙冒出，消防人員立即佈署水線搶救，所幸無人傷亡。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日上午旗津區某造船廠驚傳火警，高雄市消防局與高雄港務消防隊合力搶救，於1小時後將火撲滅。最近造船廠意外頻傳，21日才摔死工人，今日又發生火災，所幸無人傷亡。

高市消防局於上午9時2分許接獲通報，稱造船廠發生火災，消防局馬上派瑞隆、苓雅、成功、前鎮、小港、旗津、五甲分隊共21車47人到場，高雄港務消防隊則派出4個分隊、7車12人，總共有11個分隊、28車59人參與搶救。

消防局表示，起火點是維修中鮪釣用船隻起火，到達時船艙內有煙冒出，消防人員立即佈署水線搶救。火災原因還在調查當中，並由勞檢處進場查察。

而最近造船廠意外頻傳，21日才發生過56歲趙姓工人跌落6公尺深的船艙，高雄港務消防隊立刻出動3車5人前往搶救，進入船艙將患者移至甲板緊急CPR後送醫，最終送醫不治。今天另外一家造船廠於發生火警，所幸火勢即時控制，未有人員受困傷亡。