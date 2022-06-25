雙標？柯文哲拋金廈大橋遭綠營圍剿 蔣萬安批民進黨「自己提就可以」：別人提就扣紅帽子

台北市長柯文哲日前提出興建「金廈大橋」的主張，遭陸委會批評無知又荒謬，國民黨台北市長參選人蔣萬安今質疑，2015年民進黨立委參選人就曾提過相關主張，也說是和蔡英文總統的共同政見，2016年民進黨全代會更有人提案，說要評估興建的可能，他揶揄「不要說自己提可以，別人提就扣紅帽子，這樣就雙標了。」

蔣萬安連續兩天回防立委本命選區，今早現身中山區江寧里母親節活動，受到不少民眾支持，他稱自己對北市各區都很努力耕耘、積極參與相關活動，謝謝當地里長用心，補辦因疫情取消的母親節活動，持續回饋地方，今天來和鄉親見面也很開心，謝謝里鄰長在頂著烈日發放物資，持續讓里內越來越好。

為爭取長輩支持，蔣曾開第一槍稱上任後會恢復發放重陽禮金，不過台北市長柯文哲稱那些錢會撥給長者福利用，他則說，敬老金是對長輩的一個尊重，北市議會也已通過自治條例、行政院函文宣布並未違憲違法，希望北市府依法行政編列相關預算，讓北市長輩和其他縣市長輩一樣，得到應有的尊重；相關長者照顧、社福及長照資源分配，則會寫在市政白皮書內，接下來會陸陸續續讓大家知道。

此外，國民黨內部民調指出，有37％的人不贊同以92共識作為與對岸交流、對話的基礎，蔣表示，現在中央與對岸官方交流停滯，地方之間的交流更顯重要，希望未來在符合市民期待下，包括像雙城論壇都能持續舉辦，就很多經濟民生議題能相互交流，這才是民眾的期待。