黑心快篩劑爭議延燒，國民黨團總召曾銘宗上午再質疑，「黑心快篩主謀」、大鑫資訊執行長黃南競長期與衛福部關係密切往來，不僅曾受邀擔任衛福部食藥署主辦的共識會議演講者，還曾承包衛福部328萬研究案，衛福部恐是詐騙共犯。

曾銘宗說，大鑫取得進口快篩劑EUA過程黑幕重重，沒有履約能力，卻能核可進口2.4億劑、金額達240億元快篩劑，衛福部為何核准？誰護航關說？草菅人命，已違反刑法第130條，「公務員廢弛職務釀災」罪，檢調應依法查處。

曾銘宗批評，原來申請快篩繼EUA核准是有關係就沒關係，但主管機關沒有依法審核，任由黑心快篩公司詐騙個行政機關，衛福部已經是共犯，誰為黃南競關說？是食藥署長吳秀梅？還是衛福部長陳時中？檢調應該介入調查。

曾銘宗指出，黃南競與衛福部長期往來密切，2016年11月1日疾管署舉辦的「推動醫療器材單一識別系統導入試行」計畫產官學研共識會議，黃南競就受邀擔任演講者。

此外，2018年衛福部也委託黃南競進行金額高達328萬的「植入式高風險醫療器材單一識別系統導入輔導計畫」研究計畫。曾銘宗也認為，計畫規模不小，一定有良好關係才能取得。

國民黨團副書記長李德維表示，上周要求食藥署拿出醫優與大鑫申請快篩繼EUA的相關原廠證書、工廠配置圖等申請資料，食藥署至今沒有回應，應該面對，若自認沒有犯錯就提請檢調調查，不要讓快篩之亂延燒下去。

國民黨立委費鴻泰批評，黑心快篩劑弊案爆發後，吳秀梅還裝無辜，表示廠商送來資料不正確，應懲罰送案廠商，民進黨是不是「國家就是你家」，想撈救撈想拿就拿？食藥署與綠友友蛇鼠一窩。