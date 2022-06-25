電價費率審議會下周一（27日）召開，引發民眾漲電價的憂慮。藥師林士峰翻出10年前的報導，時任民進黨黨主席的蘇貞昌，曾要求馬政府撤銷電價調漲，並砲轟馬政府「執意油電雙漲，造成百物齊漲，已經造成人民很大的痛苦」。林狠酸：「協尋，2012年體恤人民的民進黨。」網友則表示，民進黨打臉自已已非新聞，「雙標」其來有自。

林士峰昨日（24）在臉書發文，翻出2012年6月11日的報導，蘇貞昌當時為反制馬政府的油電雙漲政策，特別召集黨秘書長、政策會執行長與三位副祕書長討論；當時民進黨強力要求馬政府撤銷電價調漲，並呼籲馬政府傾聽人民的聲音、改正自己的錯誤、停止一切政治操作回歸民生本質。蘇更痛批馬政府，「執意油電雙漲，造成百物齊漲，已經造成人民很大的痛苦」，稱降低人民痛苦、增加人民幸福，就是民進黨的期待與作為。

對此，林士峰諷刺道：「小時候我們都期許自己不要成為那個令人討厭的大人，但是長大以後，你會發現大人做的每個自私決定往往身不由己。協尋，2012年體恤人民的民進黨。」

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「再度跨時空打臉！」「民進黨自己打臉自己早不意外，不然為何較雙標黨？」「民進黨以前反對的事，現在自己都在做！雙標黨再次認證」、「先知在野的民進黨留伏筆來打臉執政黨」、「只有在野才能體恤民情啊！民進黨可以回到在野黨了！」「那是沒有嚐過『權力』，令人瘋狂味道說的話！」