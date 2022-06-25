大陸女星Angelababy（楊穎，Baby）今年初官宣和黃曉明離婚，結束7年婚姻，Baby後來雖常被拍到獨自帶兒子出遊，但她越活越美麗健康，不時曬出溜滑板和跟在遊艇旁滑水的影片。今(25日)港媒報導，Baby被知情人爆料滑水滑上癮，索性自己買了部遊艇，放假時跟朋友出海，平時就交給專人打理出租賺錢，也可見她的理財功力。

Baby2014年生日時和黃曉明官宣交往，隔年舉行世紀婚禮，傳聞邀來演藝圈一半以上的人，所花的錢也創下紀錄，當時Baby受訪被問結婚之後的工作計畫，她笑說：「婚禮這麼貴，隔天當然要工作！」2017年兩人生下一兒，之後便不斷遭爆料婚變，沒想到年初兩人雙雙證實離婚。

Baby砸大錢買進遊艇。（圖／翻攝自秒拍）

最近有網友曬出一部紫色遊艇的照片，透露Baby近來砸大錢入手新遊艇，僅是為了之後方便揪朋友衝浪，該網友說：「這是她（Baby）買的遊艇，有人給她保養，同時也用來營業，盈利分成算，這是帶我的教練說的，很多明星都來這衝浪的。」

Baby先前就曬過在遊艇上照片。（圖／翻攝自秒拍）

據《香港01》報導，Baby買的遊艇名為發財號，平時寄放在三亞的一家衝浪俱樂部，Baby則花錢請人看管照顧保養，而這艘船也如其名，替Baby賺進不少財產，平時沒人用時會租給散客，引來粉絲笑說下回到三亞要去朝聖Baby的船，雖說不能看Baby豪宅長什麼樣子，能坐到Baby的船也是追星成功。