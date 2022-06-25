大雨滂沱的午後，在臉書的陌生訊息裡撈到一封信，不認識的女孩說謝謝。謝謝你們出版了《羞辱創傷》。​

她說有很長一段時間，不知道自己為什麼要活著，從小她就是父親口中的「廢物」、「沒用的東西」、「寄生蟲」（儘管那時她才小學啊），火爆的時候，甚至罵她怎麼不去死一死？女孩說好多次她真的絕望想著「好啊我就死給你看」。但她若不在了，母親便要一個人承受這屋子裡滿滿的言語暴力，想到這裡就淚流不止。​

她其實沒有朋友。​也沒有想交朋友。畢竟這樣廢物的自己，究竟該不該存在都讓她疑惑。​靠近別人是會受傷的，她這樣跟自己說。​於是她盡量把自己縮小再縮小，不出聲不說話不走動不與人交流⋯⋯像顆馬路上小石子。是，那又再一次證實了自己是廢物。​

她說在書中猛然驚醒，放聲大哭。​那些憤怒、恐懼、自我厭惡、羞恥感、被黑暗籠罩，都是慕姿心理師寫的「天地化為零」的感受。​而亦像慕姿說的，更悲傷的是，某個部分的自己，還愛著那個傷害自己的人，還想能得到他的目光與肯定⋯⋯

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訊息很讓人難受，我刪節了所有可以辨識的條件。​希望她能在書中找到可讓她安心之所。​

我也希望她看到慕姿書中寫的，羞辱創傷後最直接的表現，就是否定自己，我們常從羞辱我們的人手上接過鞭子，繼續鞭打自己。繼續嫌棄那個不夠好的自己。因此，即使我們得到再多成就，都沒有辦法讓我們的心覺得安慰。​

慕姿說：​人生最困難的就是他沒有正確答案，​只有屬於自己的答案​，這段療癒的歷程，是你一路孤獨著自己找路的理解​。

希望一會雨就停了。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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