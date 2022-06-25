富邦悍將補強教練團，球隊延攬新外籍投手教練羅曼（Orlando Roman），加入富邦悍將教練團陣容，他也成為富邦本季首位外籍教練。羅曼已於本周抵台展開隔離，預計下周出關後將與球隊會合，球團期待經驗豐富的羅曼加入球隊後，幫助投手群有更好的表現。

羅曼選手時期在美職體系曾在2006年上到大都會3A，在2010年首度來台加入中華職棒兄弟象隊，2012年轉戰日本職棒養樂多燕子、2016年重新回到中華職棒先後效力Lamigo桃猿、中信兄弟，2018年回到波多黎各擔任投手教練兼任球員，學習投手經驗分享與傳承，並在2019年世界棒球12強賽後結束選手生涯，專心轉任教練職務。

2019年起羅曼在波多黎各冬季聯盟 Criollos Caguas隊與波多黎各夏季聯盟 Jueyeros Maunabo 青年隊執教累積教學經驗。富邦延攬羅曼加入教練團成員後，期許羅曼球員時期豐富的美職及亞洲職棒經歷，能與悍將教練團共同幫助投手群有更好的表現。

去年季後富邦教練團大改組，原本陣中的外籍教練都沒續留，今年以全本土教練團領兵，也是5隊中唯一沒有外籍教練的球隊。羅曼已於本周抵達台灣並且展開隔離程序，出關後將會與球隊會合，屆時會先與教練團共同了解投手群狀況後，再為羅曼安排教練相關任務。