由於台北市A辦大樓供不應求，企業置產需求殷切，儘管央行緊縮建商購地貸款、打房不斷，加上升息一波波，對建商來說是「前有埋伏、後有追兵」，但滿手現金的華固，仍逆勢再出手搶地，24日砸下8.8160億元收購大直309坪土地；加上11個月前已買下緊鄰旁邊的千坪土地，合計已斥資27.5億元，「掃」走近1,330坪商業地，計畫開發為總銷80億元以上的A辦大樓。

打房、升息，已衝擊建商出手意願，但大型建商並不受影響，尤其商辦市場相對未受大環境波及，躍居為建商的最愛。上市建商「EPS獲利王」華固，昨天搶地，再下一城，斥資8.8160億元，買下大直植福路維多利亞酒店旁邊、台北市中山區金泰段7-10地號1筆土地，面積達309.35坪，每坪取得價格為285萬元，至於賣方地主，為6位自然人。

華固建設總經理洪嘉昇表示，先前華固在大直金泰段預售「華固亞太置地」時，即由華票及關係企業買下整棟，當時還有很多企業客戶向隅，商辦的潛在需求殷切，因此華固決定遇有適當機會再購地，開發為商辦大樓。

洪嘉昇表示，2021年7月間華固以18.63億元，買下植福路和堤頂大道之間的金泰段7-4、7-7地號2筆土地，面積約665.47坪，平均每坪價格約280萬元，並簽下同一筆土地隔壁的7-11地號合建契約，約354.04坪。華固昨天再度順利簽下金泰段7-10地號1筆土地309.35坪。

洪嘉昇表示，華固建設合計已斥資27.45億元，買下4筆土地共1,329坪土地，買完「田字型」的完整基地，地點就在維多利亞酒店旁。

洪嘉昇表示，華固買下福植路這塊土地之後，預計將開發為高級辦公大樓出售之用。依目前營建成本、及當地合理售價每坪110萬元推估，未來總銷坪約8千坪，總銷金額將達80億元，預計2023年下半年取得建照後推出銷售。