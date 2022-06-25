1名人妻在《靠北婆婆2.0》抱怨，她和老公結婚收完小孩後，便辭去工作當全職媽媽，怎料婆婆卻告訴兒子每個月給她3000元的生活費就夠了，每周僅需500元的買菜錢，貼文一出，引發網友們不滿：「一個星期500塊是要吃土」、「給婆婆一星期167元生活費」、「還剩1000買份離婚証書」。

原PO在臉書粉專《靠北婆婆2.0》抱怨，她和老公原本是AA制，生了寶寶後她不忍心孩子給保母帶，便決定在家當全職媽媽，專心育兒3年，沒想到老公竟每個月只給她3000元生活費，僅因婆婆認為：「每周500元買菜就夠了，每個月還剩1000元還行吧」，原PO無奈發文詢問網友們該如何是好？

文章曝光後，引發不少媽媽們不滿，發文怒罵：「恭請長輩示範」、「叫他3000拿回去，孩子丟給他媽媽帶，妳出門去賺錢，看她怎剩1000塊」、「妳把3000給婆婆，妳出門工作賺錢，拿的是美金嗎」、「還剩1000買份離婚証書」、「老實說，會要求AA制的男人真的不要急著嫁」、「我會跟老公說，孩子你帶、飯你煮，我每個月給你2倍不囉嗦」。

也有人說：「遇到這種情況可以寫記帳本，把3000的支出明細寫清楚，必要時店家也紀錄上，在對方覺得生活吃用被苛扣時讓他自己看，有疑問上面還有寫店家電話，自己打去問」、「一個星期500塊是要吃土」、「所以500除3人，給婆婆一星期167元生活費就夠了」、「我朋友老公一個月只給5000原本以為沒人比他更爛了，結果…」