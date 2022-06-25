猴痘侵入台灣！毒理學專家招名威表示，猴痘是人畜共同傳染的疾病，與天花同屬，因此天花疫苗可以預防85％的猴痘。不過，台灣有4類人屬於高危險族群，分別是45歲以下沒打過天花疫苗的人、免疫力低下疾病患者、孩童、老年人。

招名威今在臉書表示，猴痘（Monkeypox）是由猴痘病毒引起的疾病，主要在靈長類與嚙齒類動物中傳播，猴痘偶爾也會感染人類。而猴痘最早是1958年在丹麥從事小兒麻痺疫苗的實驗室發現的，它與天花病毒同屬「正痘病毒屬」，都是DNA病毒，跟新冠RNA病毒不同，猴痘相對較穩定，是從其他靈長類傳給人類，為人畜共同傳染症。

招名威指出，猴痘與天花同屬，所以天花疫苗可以預防85%的猴痘，但問題在於台灣45歲以下的人都沒有打過天花疫苗，會是一個弱勢族群。另一個高危險族群是有免疫力低下疾病患者、孩童、老年人。

招名威透露，猴痘的症狀主要是發高燒、發冷、頭痛、背痛、不適、咳嗽，在眼內、臉部、軀幹和生殖器會發類似天花的皰疹，通常於10天後結痂並留下疤痕，也有約5成患者會出現淋巴結腫大， 一般來說約4到6周後病會自然好轉，但嚴重時會致死，死亡率在1%到10%。潛伏期在5到21天。

至於猴痘會不會像新冠狀病毒大規模地展開嗎？招名威認為，這點應該不至於，因為它是侷限性感染，主要是接觸傳染，想預防除了戴口罩，洗手反而更為重要。雖不易被飛沫傳播，但是也不能掉以輕心，希望衛福部盡快提出國人猴痘預防的計畫措施。

招名威也提醒大家，別忘了口罩不要拿下來，因為任何飛沫、碰觸都可能造成病毒傳染的可能性，無論是新冠狀病毒或是猴痘。