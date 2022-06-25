家庭問題外人難以窺探，需相關單位主動關懷發掘，新北市政府結合警察局、社會局、教育局、民政局、衛生局、勞工局、消防局等單位，推動高風險家庭安全網，適時援助脆弱家庭，昨（24）日市府表揚各單位有功人員，市警局共6名官警獲獎。

三峽分局家防官丁銘妮查訪轄內脆弱家庭，發現孩童母親頻拒絕查訪，深入探訪後查知母親不僅阻止兒子上學，兒子身上還有新舊傷痕，母親則聲稱是跟同學打架造成，丁銘妮主動通報兒少保護及聯繫社政單位給予孩童協助，憑藉高度敏銳及熱誠，成功幫助這名幼童順利返回校園並遠離暴力。

新莊分局中港派出所警員林采靜，僅從1通報案電話即發現疑似新生兒受虐，為確保嬰孩安全，立即通報並完成緊急安置手續，完成安置後，林采靜還主動與父母親溝通，傾聽雙方訴求，勸導以孩子利益為最大考量，成功化解家庭問題。

海山分局家防官林健鑫在臉書發現家長敘述小孩返家時遇陌生男子揚言拿刀殺人，林員立即前往檢視校園周邊查訪，同時調閱監視器影像，果然發現某男子形跡可疑，經比對後鎖定身分，通知到案後將全案移送偵辦，確保孩童上下學安全。

新北市副市長謝政達頒獎表揚有功員警，感謝各局處發揮整合力量，全力投入高風險家庭安全網計畫，並發揮實質功能。

高風險家庭中心主任許憶真表示，以過去與警察局合作「查找行方不明兒少關懷行動」的成功案例，未來將持續推動，保護兒少就學權益。

市警局長黃宗仁說，市警局針對藥、毒癮及重大家暴案件的脆弱家庭，由婦幼隊主動關懷訪視，今年5月已從毒品、治安顧慮人口及勤務中發現符合高風險家庭共有24件，未來將持續與高風險家庭中心配合，避免家暴、兒虐案件發生。