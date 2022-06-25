民眾漫步聚興里與新田里的竹林筍田間，觀賞沿途竹筍生長園區，藉由親近大自然放鬆身心、紓解壓力，促進親子關係活絡在地氛圍。（陳世宗攝）

潭子區公所為讓民眾了解竹筍的「前世與今生」，另規畫挖筍體驗，讓民眾了解竹筍生長環境。（陳世宗攝）

「哇！挖竹筍原來那麼辛苦！」小朋友對竹筍破土而出發出驚叫與好奇！（陳世宗攝）

竹筍是潭子區最重要農作物之一！後疫情時代，為行銷潭子知名優良的竹筍農特產及綠色深度旅遊概念，農業局及潭子區公所25日聯合舉辦「2022潭子竹筍節」活動，藉由推行健行活動、挖筍體驗及農產行銷市集等，吸引超過千名民眾扶老攜幼參加，並以實際購買行動支持努力辛苦耕耘的筍農。

台中市政府農業局、潭子區公所等25日在潭子區聯合辦公大樓廣場，舉辦「2022潭子竹筍節」活動！與會有農業局長蔡精強、勞工局長張大春、潭子區長林國聲，立委楊瓊瓔，市議員蕭隆澤、徐瑄灃、賴朝國、周永鴻及各里里長、各社區發展協會理事長等，一同共襄盛舉。

主辦單位指出，後疫情時代藉由活動推行健康休閒生活，規畫舉行健行活動，獲得民眾踴躍報名參加，由區長林國聲及各界鳴笛宣布出發，民眾漫步於聚興里與新田里的竹林筍田間，觀賞沿途竹筍生長園區，藉由親近大自然放鬆身心、紓解壓力，促進親子關係活絡在地氛圍。

潭子竹筍節活動現場還規畫有在地農特產品市集，邀請潭子區農會、家政班及小農等於活動會場設置攤位，進行在地農特產品的推廣及展售，憑消費集點還能兌換活動主題LED發光手環；現場舞台區同時也安排在地表演團體帶來各式精采演出。

「哇！挖竹筍原來那麼辛苦！」潭子區公所為讓民眾了解竹筍的「前世與今生」，另規畫挖筍體驗，讓民眾了解竹筍生長環境，和農民採收方式等農特產知識，進而以實際購買行動支持努力耕耘的農民。

潭子區長林國聲表示，種植竹筍需要土壤排水性好，氣候雨量豐富，潭子區風土氣候得天獨厚生產竹筍味道鮮甜，口感細緻廣受歡迎。除竹筍外，潭子也種植稻米、馬鈴薯等多種作物；期望透過潭子竹筍節的舉辦，將地方特有品牌活動推廣出去，讓大家認識更多潭子在地優良農特產品。