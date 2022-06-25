挪威警方表示，首都奧斯陸一家同志夜店與附近街道今天爆發槍擊案，有2人死亡與14人受傷。

路透社報導，警方告訴記者，一名據信是獨自犯案者的嫌犯已遭逮捕。

警方發言人巴斯塔德（Tore Barstad）告訴「晚郵報」（Aftenposten），犯罪現場從「倫敦酒吧」（London Pub）經由鄰近一家俱樂部擴大到附近一條街道上。在槍擊案爆發數分鐘後，嫌犯在街上遭到逮捕。倫敦酒吧是奧斯陸市中心熱門的同志酒吧暨夜店。

挪威廣播公司（NRK）記者倫內伯格（Olav Roenneberg）說：「我看到一名男子帶著背包來到這裡，拿起一把槍開始掃射。」

目前還不清楚槍手行凶的動機。

奧斯陸今天稍晚將舉行年度同志驕傲遊行（Pride Parade）。

奧斯陸警察局在推特（Twitter）發文說：「有兩人已證實死亡」。警方說，約有14人送醫，其中數人傷勢嚴重。

「世道報」（VG）、挪威廣播公司（NRK）等媒體刊登的照片顯示，倫敦酒吧外頭聚集了緊急救護人員，包括警察與救護人員。

奧斯陸市中心上方有直升機盤旋，救護車與警車鳴笛聲響徹全市。奧斯陸大學醫院在槍擊案爆發後，進入紅色警戒狀態。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110625