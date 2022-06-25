賭王千金何超蓮除了有高學歷，還有出眾外貌，曾被譽為「全球最漂亮千金」，2019年4月認愛大陸男星竇驍後，穩定甜蜜交往中；何超蓮雖然是千金大小姐，但性格卻爽朗不造作，近日她接受採訪提到男友替她慶生被罵，該回應引起該電視劇原著作者不滿，怒嗆：「一大口鍋砸下來」

何超蓮日前回應男朋友竇驍因為主演電視劇《良辰好景知幾何》被惡評，在節目上說：「因為他的劇是小說改編，有很多小說粉，我們是交往這麼幾年了，他都是12點一定給我說一句生日快樂什麼的，然後就被罵了」，何超蓮更說：「你的人生這麼悲慘嗎？還要抒發這麼多情緒在裡面，那我就給你抒發，沒關係，反正也傷害不到我」

不過這段回應，引起部分網友吐槽，認為何超蓮被罵是因為劇播期還要秀恩愛所以不利於宣傳，該言論引起電視劇原著作者靈希的注意，電視劇《良辰好景知幾何》改編自作者靈希的同名小說，靈希於微博發文：「我小說粉罵妳了？妳沒事突然提我小說粉幹啥？我正小區團建抓娃娃呢，突然這麼一大口鍋砸下來，妳被罵是因為慶生嗎？妳到底是開牛肉麵店還是麻辣香鍋店的，反復煸炒會更香嗎？」附圖文字寫著「向前看，你會活得更好」

何超蓮表示自己生日，男友竇驍為她慶生，結果被小說粉絲罵。（圖／微博）

靈希這段文字雖然沒有明顯指名道姓，不過針對慶生和開牛肉麵店，剛好何超蓮都符合，被認為是回應何超蓮稱被小說粉罵的說法，不少粉絲也發表意見「無語＋我現在已經很討厭了」、「我真的生理性厭惡她了」、「到底要什麼時候才能獨立行走，真的是追個劇“售後”簡直不要太奇特」