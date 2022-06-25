指揮中心日前鬆綁邊境管制，旅客入境檢疫從原本「7＋7」改為「3＋4」，大量民眾希望能快一點返台，但由於每周仍限制只能2.5萬人次入境，航空公司也只能釋出少量機位，造成民眾瘋搶，機票價格飆升。民眾黨立委邱臣遠呼籲，政府應盡速檢討目前管制措施，重新調整及放寬入境限額，取得民眾以及民航業者都能接受的平衡。

指揮中心日前鬆綁入境檢疫，讓不少旅居國外的民眾有意願返台，卻因為每周入境人數上限為2.5萬人次，導致出現搶機票的情況，甚至因為機位一位難求，造成機票跟著漲價。

對此，交通部長王國材部長受訪時卻說，現在考量醫療量能在月底前只能維持2.5萬人，後續就看疫情及醫療量能的狀況，來做下一階段的決定。

邱臣遠認為，本次「票價之亂」主要原因就是因為指揮中心乏配套措施所導致，機票價格飆升就是來自政府的供給管制，造成機票供不應求，最後產生民航業者以及欲返台民眾的「雙輸」局面，不但民航業者只能釋出少量名額，民眾也需要用比較高的價格購買機票。

邱臣遠呼籲政府，應該儘速檢討目前的管制作為，重新調整管制措施與入境限額，取得民眾以及民航業者都能接受的平衡。未來在調整管制措施之前，也應該先找業者與部會協調，而非由中央流行疫情指揮中心直接拍板，這種完全沒考慮業者以及民眾的需求的措施，必然衍生其他管制亂象。