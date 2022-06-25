台南美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》展覽開展首日出現大排長龍的畫面。（洪榮志攝）

《亞洲的地獄與幽魂》展覽開展首日，有人穿道士服、帶平安符到場。（洪榮志攝）

台南美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》展覽25日開展，果然造成轟動，上午10點開放入館時，排隊人龍已達200多人，有人甚至清晨4點多相約從高雄騎車前來看展，還有人穿道士服、帶平安符到場。看展的小弟弟、小妹妹都說，「很可愛啊！」一點都不嚇人。

拔得頭籌的吳先生和張先生表示，他們清晨4點多起床，騎機車從高雄到台南，先去吃早餐後，上午7點就到南美館2館排隊。2人還指出，他們就是被那張「湘西趕屍」的宣傳照所吸引，想來挑戰一下自己的膽量，不會害怕，反倒很興奮，期待趕快看到殭屍，「我們平常就有在拜拜，拜得很勤，神明會保佑！」一家4口從新竹開車前來的張先生也認為，這是一種藝術展，根本不需要帶任何護身符。

《亞洲的地獄與幽魂》展覽分為《地獄的想像》、《遊返的鬼魂》、《幽靈狩獵》；其中，湘西趕屍所在的《幽靈狩獵》區，更是擠滿打卡拍照的人潮，許多人都衝著3具殭屍而來。

館方說，疫情沒爆發之前，假日每天看展人數約3000至5000人左右，暑假或連假每天可達6000人以上，但自從疫情出現後，每人看展人數最多1000人，此次《亞洲的地獄與幽魂》展覽首日，可望恢復疫情前的水準，甚至更好。