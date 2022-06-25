中國駐澳洲大使肖千周五在雪梨一場演講上提及中澳關係時表示，4年前澳洲政府下達「華為禁令」時，早已打響了中澳關係惡化的「第一槍」，澳洲政府當年決定阻止華為在澳洲的5G建設，才是兩國關係的轉折點。

肖千表示：「關於中澳關係，我的想法是明確和一致的—簡而言之，過去50年是中澳友好合作的成功故事，這種關係在本質上是互利的。不可否認的是，我們最近幾年的關係是一個困難時期。」

澳洲工黨領導阿爾巴尼斯周四向澳媒表示：「（我們跟）中國已經有了一些改善，但還有很長的路要走。這將是一種很有問題的關係。」肖千周五對此表示，兩國仍然有時間來修補關係，以便雙方能趕在12月21日慶祝建交50周年，「就我個人而言，我仍然是樂觀的」。

肖千在演講的結尾總結：「中澳關係對雙方都很重要。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中澳關係，致力於同澳方開展友好交流合作，這一政策沒有改變。今年是中澳建交50周年，希望澳方與中方共同努力，秉持相互尊重、互利共贏原則，採取實際行動，推動兩國關係早日重回正確軌道。」