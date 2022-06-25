林佳龍與澎湖地方青年團隊舉行座談，大家對於後疫情時代，國際旅遊市場逐漸解封，澎湖觀光旅遊發展的問題，希望交流各團隊的地方翻轉創生策略。（張茂雄攝）

無任所大使林佳龍25日前往澎湖離島，提早開箱澎管處舉辦的「澎湖海廢地景藝術節」活動，同時也自拍短視頻，誠摯邀請大家7月2日來澎湖參觀，美麗縣長參選人陳慧玲、澎管處長許宗民、策展人唐采伶親自說明海廢藝術展的創作內涵，希望澎湖海洋生態能永續發展。

澎管處長許宗民表示，澎湖海廢地景藝術節以東衛石雕公園最北邊草地為展覽主場，將廣闊的草地想像成海，讓視覺延伸至真實的海平面，各種各樣的怪獸們從海(草原)中緩緩浮升水面，藝術家在此放置8件海廢裝置藝術品，邀請大家進入一座創造想像的遊樂園。

林佳龍表示，觀光旅遊就是一種體驗經濟的活動，澎湖的文化自然景觀資源非常豐富，台灣自詡於海洋的子民，這片海洋教我們很多事情，要如何永續經營是一個很重要的課題。這次澎湖舉辦海廢地景藝術節的活動，就是公民與政府攜手合作、共創共榮的體現，也歡迎大家能來關心海廢的相關議題。

隨後美麗縣長參選人陳慧玲議員辦公室，邀請無任所大使林佳龍與澎湖地方青年團隊舉行座談，大家對於後疫情時代，國際旅遊市場逐漸解封，澎湖觀光旅遊發展的問題，希望交流各團隊的地方翻轉創生策略，林佳龍也提出他在台中市長任內的諸多經驗分享，陳慧玲則期望青年人以澎湖的人文體驗，穩健未來的觀光旅遊經濟發展，創造地方的多元創生價值。