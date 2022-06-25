張庭和林瑞陽夫妻近年在大陸生活，傳聞靠著電商和房地產累積了1200億身家，去年底卻驚傳公司涉嫌傳銷被查，20億人民幣（約88億新台幣）資產被凍結。近日好消息傳來，石家莊市裕華區法院宣布，裁定將解除對超過申請凍結金額的部分銀行帳戶存款的凍結。

張庭日前現身微信群報平安。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

今年5月張庭透過上海達爾威公司官方微博「TST庭秘密」打破沉默發表聲明，表示：「上海達爾威貿易有限公司注意到有關媒體近期對我司涉石家莊市裕華區行政調查案件的報導及評論。少數人試圖離間台商對大陸的情感，動搖台胞對大陸投資和法治環境的信心，其目的不可能達到」，並強調：「作為台商企業，我們始終對大陸法治和投資環境抱有信心」。

張庭夫妻神隱多日後，本月中傳出張庭現身公司的微信群，發言說：「每個商品都必須經過我的臉放心吧！」，親自安撫會員並對產品掛保證，語氣中也似乎心情輕鬆不少。果然，據《新浪財經》報導，近日好消息傳來，法院已正式裁定解封先前張庭與林瑞陽部分遭凍結資產。

報導指出，去年底石家莊市裕華區市場監督管理局透過查證函回覆表示，張庭旗下的公司「上海市達爾威貿易有限公司」因有利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金嫌疑，因此石家莊市裕華區市場監督管理局對人民法院申請採取保全措施，而在此案中，張庭夫妻部分被凍結的資金數字約有6億人民幣，約26億台幣。

對此，張庭立刻展開反擊，委託律師對財產查封凍結向法院提出複議和執行異議，石家莊市裕華區市場監督管理局也同步向法院提出解凍部分資產的相關申請，而本月4日法院裁定解除上述銀行帳戶中部分錢款的凍結，讓張庭夫妻的官司後出了一絲曙光，但昨(24日)張庭與林瑞陽的代理律師受訪卻表示，他方提出的複議和執行異議，法院尚未答覆，似乎意指想要完整拿回被凍結的資產還有很長的路要走。