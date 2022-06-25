台東市知本路一段25日清晨發生計程車自撞翻車意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市知本路一段25日清晨發生計程車自撞翻車意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市知本路一段25日清晨發生計程車自撞翻車意外， 44歲梁先生駕駛防疫計程車從桃園機場載送外籍移工至台東防疫旅館，疑失神撞上道路護欄造成車輛翻車，所幸梁姓駕駛自行爬出車外，而外籍乘客則是頭及腳部受傷、無生命危險。事故造成知本往台東方向道路封閉1小時，已恢復通車。警方表示，整起車禍事故原因仍待釐清。

車輛撞擊護欄後翻覆在路上，事故發生在25日清晨4點30分許，梁姓駕駛表示，「當時有東西要撿，一不小心方向偏了、就翻車了」。

台東縣消防局獲報後派遣轄區知本消防分隊前往救援，梁姓駕駛人自行爬出車外平安脫困，救護人員隨即車內後座1名外籍人士倒在後座無法動彈，救護人員一邊用英文安撫傷者、一方面趕緊準備長背板協助脫困。

據了解，梁姓駕駛和另5名同事各駕駛1輛計程車，6輛車上各自載了移工，24日晚上10時多從桃園機場出發，準備將6名移工載往台東防疫旅館，未料距離目的地不到10分鐘的路程，卻發生翻車意外。

意外造成車上1名外籍移工頭部撞傷及腳部受傷，經初步評估沒有生命危險。而這起意外造成知本往台東方向道路封閉1小時，已於5點30分開放通車。警方表示，整起車禍發生的原因仍在調查。