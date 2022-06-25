美國聯準會（Fed）一口氣升息3碼抗通膨，引爆全球股災。台股今年以來已重挫3500點，市場資金大逃殺，晶圓雙雄台積電、聯電更成為外資提款機，股價頻破底，讓小股民慘賠崩潰，藝人趙正平也受到波及，在臉書貼出一張「聯電」慘綠股價截圖，悲傷哀嘆「聯電，加油好嗎！！！」，有網友留言「越套越深 只好領息等20年解套了」；還有網友說，「學學張鈞甯好嗎？買藥華藥已經賺翻，買什麼聯電啊！」。

外資猛提款晶圓雙雄，是今年來嚴重貼息的元兇，光是一檔台積電就提款逾4千億元，聯電也賣超50億元。周五（24日）台積電小漲1元、收在486.5元；聯電下跌0.4元、收在41.06元。

藝人趙正平在臉書貼出1張手機APP截圖，顯示聯電股價下跌走勢，K線更是頻破底，其實聯電從去年9月最高價72元，一路向下崩跌，23日最低來到41.05元，跌幅高達43%。

趙正平雖未透露自己持股成本，但看到股價慘跌，心情超鬰卒，悲傷哀嘆「聯電，加油好嗎！！！」，還透露自己「越加碼套越深。」

貼文一出，引發不少網友回應，「別人除息一天，聯電愛除息三天啦」、「買宏達電吧，短線賺點錢」、「聯發科都倒了，聯電很難舒服到那」、「2019年2303都在17元至20元之間。半導體是景氣循環股。熊市就要等指數與股價回到2019年的價位。」、「不要看才不會難過」、「這波 大家都套很深」。

還有人認為，「台電就說要漲價了 利空=」、「越跌越買只適用多頭行情」、「聯電其實很好賺，來回做價差都勝率95%以上」、「半導體二哥不太建議長期持有」、「你賣了就會漲了」、「沒有買賣沒有傷害」、「一萬二再來考慮」。