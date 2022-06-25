畢業季到來，初估有24萬名應屆畢業生將投入就業市場，對社會新鮮人來說，從校園步入職場，如何找到最適配的理想工作是重大挑戰。根據人力銀行調查，起薪高且工作環境相對穩定的金融保險業是新鮮人的願望清單，加上近年Fintech正熱門，如何在金融業的數位轉型浪潮中，跟隨趨勢、踏穩浪頭就更顯得關鍵。

開發金(2883)旗下中壽近年來積極推動轉型計畫，以數位躍升驅動成長，徵才成果亮眼，2021年中壽業務員登錄人數淨增加2,140人，成長率高達16％，為業界第一；業務員第13個月定著率高達86.7％，等於每100位新進業務員，只有13位脫落淘汰，相較業界其它公司，留才比率相當高。

今年中壽不畏疫情，持續積極擴大業務員召募開口，提供各類的求職者提供更多元、完善的增員專案，包括：新秀、精英、千大及領航等四大專案，無論是初踏入職場的社會新鮮人、有工作年資的轉職者，甚至是同業的業務好手，中壽都展現培育人才決心。其中「精英專案」尋找具潛力、對金融業務工作有興趣的精英族群，並提供15個月的財務補助，符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad，讓職場新鮮人在工作初期有更安心、完善的財務補助，創造未來在壽險業一展長才的機會。

中壽透過強大的數位能力，從大數據」分析業務員從定著、晉升到組織發展過程中，可能面臨的問題並解決困難，以提高人才定著率；並導入AI人工智慧、大數據，斥資打造首座數位化智能訓練中心，讓中壽業務員從教育訓練，就化身為智能保險家，也加深保戶便利與專業的保險印象。