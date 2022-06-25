行政院政務委員兼公共工程會主委吳澤成，昨天視察南方澳大橋重建衝程進度，

宜蘭縣南方澳跨海大橋2019年10月1日發斷橋釀6死，蔡總統承諾要在3年內完成橋梁重建，橋梁重建工程不受歷經疫情、大雨等影響，目前實際進度為89.53％，有望在9月18日通車，達成3年內重建的目標。

2019年10月1日發生橋底斷裂坍塌的南方澳大橋，影響周邊居民與港務交通，行政院長蘇貞昌指派政務委員兼任公共工程委員會主委吳澤成，負責協調斷橋善後與重建。

吳澤成昨天前往視察南方澳大橋重建進度，公路總局蘇花公路改善工程處長李宗仁報告指出，重建工程經費為新台幣8.6億元，開工日期109年7月16日，原定完工日期10月1日，但截至15日，實際進度89.53％，超前0.12％，有望9月18日能完工通車。

李宗仁說，施工過程面臨不少困難，現場供班都是從外縣市來，工作、睡覺都住在一起，所以受到新冠肺炎疫情影響，若有人確診，功率也下降；另外，加上去年10月到今年2月151天中，下雨天數就占了110天，大雨等級以上有62天，有工人曾經一天要換三套乾的衣服，所幸工程進度未受影響延誤。

另一方面，對於南方澳大橋重建地方有不同意見，恐延宕重建期程，歷經吳澤成蒐集各方意見後，達成大橋原址重建共識，順利解決橋址未定問題。橋梁動工後，港務公司亦定期召開會議，協調解決施工遭遇問題，並承宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所、蘇澳區漁會及當地居民全力協助，使工程得以順利推動，工程會將持續追蹤及管控執行情形，使橋梁重建得如期如質完成。

工程會表示，重建橋梁採用鯖魚意象造型設計，夜間搭配景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，配合周邊道路形成一環狀道路系統，完工後將提升南方澳地區民眾生活便利性及地區觀光發展。