本土疫情持續燒，有購買防疫險的民眾，確診後可領賠償金補貼家計。不過，近日有一位女網友透露，她確診後總共領到31萬2千元的賠償金，引起眾人關注，不少人超羨慕。而該名女網友則解釋說，由於她本身是醫護人員，且確診後有住院吃抗病毒藥物治療，因此除了保險的理賠金之外，還可以領取醫療人員的慰問金。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，身邊的朋友幾乎都有保防疫險，而他們確診以後大都是領了5萬元左右的賠償金，但她確診以後申請了保險，最近收到保險公司的訊息，對方竟然說她總共可以獲得12萬4千元的理賠金，讓她超級驚訝。

女網友坦言，因為保險相關的東西，她都是直接交給業務員來辦，並沒有去深入了解其中的原因，但也蠻好奇大家一般確診理賠都是領多少？

貼文引起網友熱烈討論，其中有一位護理人員留言透露，她確診後有住院使用抗病毒藥物，後來總共獲得31萬2千元的理賠金。而她除了有買防疫保險之外，還因為是醫護人員，所以可以申請保險慰問金。

該護理人員透露，她買了富邦保單2880方案，確診後理賠18萬2千元，另外，她還買了新安東京海上的保險，總計理賠5萬元。而富邦醫療人員慰問金可領3萬元、國泰醫療人員慰問金2萬元、護理公會慰問金1萬元、台北市護理師公會慰問金2千元、南山實支實付醫療險住院日額3千元，乘以6天共1萬8千元，所以最後總共可領31萬2千。

不少人看了羨慕直呼，「以前人存一桶金靠打拼，2022的年一桶金則是要靠染了一場疫」、「各種花式炫耀，讓人好羨慕」、「沒買保險的我，本來以為窩在鄉下應該很安全，現在看到這種文就快速滑過，多看多捶心肝的」。