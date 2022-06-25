林美秀、尤秋興等人將在澎湖以「社區再生」為主軸進行2周的拍攝。（灰人文化傳媒提供）

台灣獨家首創的全新型態真人秀節目《歡迎光臨-等你來家1》，卡司豪華陣容，集結金鐘、金馬、金曲三金的吸睛陣容，由國民媽媽林美秀進行號召，邀請搖滾天團動力火車、本土天團玖壹壹、以及金馬新演員殊榮的范少勳共同主演，4組藝人組合在大家完全不認識的狀況下，敞開心胸首次搭檔合作，更將台灣自製的真人實境秀陣容推播到高峰。動力火車團員尤秋興坦言：「什麼都不知道，第一次做實境秀有點焦慮、也很恐慌，擔心自己做不好！」

7位藝人在開拍前渾然不知，聽到題材都以為要蓋房子，又聽說島上只有一間雜貨店，每人臉上更是出現黑人問號，林美秀形容：「收到邀約第一時間就說我要！完全沒看檔期，因為我很喜歡出來外景、看看很多人，雖然從頭到尾都不知道腳本寫什麼，內心很期待，很像闖關的感覺，而且是七個人一起努力過關！」為了完成社區再生計劃重大使命，期待交棒給員貝嶼的年輕人持續經營，也是節目最終的核心價值，目前以試營運讓消費者進行體驗，藝人討論如何能夠永續發展將是這次賣點。范少勳毫無畏懼，身為最年輕、活力、體力擔當，信心喊話：「沒有在怕前輩丟困難給我，目前大家相處滿和諧融洽，但不知道要幹嘛會滿焦慮的。」

《歡迎光臨-等你來家1》目前在澎湖展開拍攝為期2週，面對未來沒有設限的挑戰任務，健志開玩笑說：「攝影機在哪就往哪裡走！其實主要是跟當地朋友認識的過程，有時候沒辦法預測劇情，去年我在台東拍攝認識的朋友現在都還有聯絡。」洋蔥首日開拍就因故慘遭丟包，他苦笑說：「很焦慮，很怕後天也會出現這種狀況，但相信因禍得福。」顏志琳這次得跟老婆、女兒相隔半個月，他透露：「會想念！說真的沒有離開家這麼久時間，之前頂多十天，但這次兩個禮拜要慢慢去習慣！」全員在片場伸出手堆疊、大聲齊喊加油，象徵全力以赴、接受挑戰，期待《歡迎光臨-等你來家1》有好的開始。

《歡迎光臨-等你來家1》由華視與東森超視、LINE TV、貝立德共同投資打造，以「社區再生」全新題材為主題，對拍攝鄉村做了田野調查，地點事前更是保密到最後，如今答案揭曉就是在澎湖縣的離島員貝嶼進行拍攝。20日舉行盛大開鏡儀式，除了參與拍攝的7位藝人參與，包括共同投資的華視董事長、東森超視最美台長劉芯彤、Line TV董事長陳立人以及貝立德總經理盧炳勳共同出席開鏡。

這次拍攝主要題材以社區再生出發，概念來自總製片人陳安齊、製作人鄭芳任及總導演紀倪君，秉持原創精神進行一年的田野調查，意識到社會上許多貧富差距及偏鄉老化、導致年輕人外流的問題產生，進而邀請藝人以娛樂化的方式及時下年輕人最愛的露營區經營模式進行漁村改造，讓社會更加重視這樣的議題，拍攝主場景員貝嶼身處在澎湖離島，環島徒步只需20分鐘，藉由員貝嶼四面環海特色，同步延伸到全世界都關注的海洋環保，以種植珊瑚、海廢再生，同步結合澎湖特有文化藝術，四大面相呈現真人實境秀內容。10月8日起每週六晚間8點在華視主頻首播上檔、10月8日晚間10點在LINE TV、10月9日晚間8點在東森超視接力播出。