劉明湘上月驚傳意外。（翻攝劉明湘臉書）

劉明湘（左）受邀與陳傑瑞合唱。（加乘宇宙數位科技提供）

劉明湘5月時驚傳意外住院，讓不少歌迷相當震驚，原來她當時從大陸返台照顧父親，整理家裡時不慎被玻璃劃傷，造成她右手手臂劃傷約長10公分傷痕，當下血流如注，趕緊叫救護車送醫。突如其來的意外讓劉明湘嚇壞，歷經3個多小時手術、縫了10幾針，且由於劃傷神經，她出院後必須打石膏固定保護。劉明湘目前已出院約一個月，積極復健幾乎天天到醫院報到，希望傷勢盡快康復。

劉明湘目前除了安排電療復健，也做一些手臂手指的「重訓」訓練握力，希望能藉此讓手部神經活動，「因為之前手跟手指受傷都是彎的，在醫院復健會拿輕的東西像是筆或塑膠杯子來練手握感當重訓，希望把整隻手到手指部位都能盡量拉直」；由於近來天氣炎熱，導致她傷口腫脹不舒服，復健之路非常辛苦，劉明湘仍咬牙持續音樂工作，不僅錄製自己的新作品，日前還受邀與陳傑瑞合作，翻唱人氣經典西洋情歌〈Say Something〉官方中文版〈Say Something我快要放棄你〉。

劉明湘在返台前收到陳傑瑞此次合作邀約，當時2人分處大陸、台灣，為了錄音、拍MV，過程中克服種種因疫情造成的問題才完成，其中劉明湘為了補拍MV畫面，還特別飛回台灣隔離10天，只為了拍攝短短3分鐘的MV畫面，且她在錄音時更展現歌唱實力，僅短短8分鐘就把全新的音檔都錄好。此次合作對唱歌曲，也讓受傷的劉明湘更有感要把握身邊的人事物，儘管右手傷勢整個康復要一年時間甚至更久，但她除了積極復健，最近更將自己的新歌錄完，預計下半年推出，「因為神經最難恢復，這段時間就是把手部肌肉都練回來，也希望快速回到舞台上表演跟大家見面」。