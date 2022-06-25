為推廣馬祖多元豐富的旅遊魅力，以生態、文化、藝術、美食及樂活等主題，打造「2022馬祖旅遊趣系列活動」，馬祖國家風景區管理處特別辦理啟動儀式宣傳，搭配藍眼淚仙子獻舞，展現活力舞蹈結合LED燈光特效呼應呈現馬祖最具特色的微光意象，並點亮馬祖四鄉五島微光元素，展現壯遊馬祖跳島新體驗。

2022年活動內容涵蓋自行車騎遊、舞台藝文、美食品嚐、生態探訪、戰地風光與藍眼淚探索等元素，串連成一場豐富精彩的微光馬祖觀光嘉年華旅遊盛會。

▲2022馬祖旅遊趣系列活動正式開跑。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

壯遊跳島 鐳戰生存 微光馬祖新體驗

系列活動將於7月陸續展開，以單車暢遊島嶼風光的「2022馬祖好卡蹓-壯遊跳島趣 Chill Trip Matsu」將於7月23日舉辦，當天將號召單車騎士由南竿遊客中心騎乘至福澳港來回路線，同時為7月23日到10月31日所進行的「跳島自行車慢遊集點」揭開序幕。7月23日活動當天還另規劃亮點活動－「鐳戰生存遊戲體驗」，結合娛樂及軍事體驗的體育運動，帶領參加者領略馬祖的戰地風光與歷史人文。

▲2020微光馬祖音樂會資料照。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

8月13日將於南竿遊客中心戶外廣場舉辦「2022微光馬祖音樂會」，以星空下的大地為座席，邀請民眾一同以音樂佐微光，本次演唱卡司包括外國爵士樂團-The Wild Alibis、新星女聲-西西CeCi.、抒情男聲-岳均、高人氣歌手-魏嘉瑩等團體歌手齊聚演出，透過觸動心靈的好聲音，呼應馬祖的燦爛星空與海中的夜光。

8月14日將舉辦「2022玩騎津沙單車慢遊小旅行」，以推廣馬祖在地創新永續的主題式綠色低碳旅遊及深度體驗遊程，遊客可踩踏自行車欣賞海岸風光與津沙聚落閩東式建築群，透過生態旅遊與創意農遊方式，帶領參加者從知識到體驗，感受津沙聚落的百年風華與創新生命力的小鎮魅力。

▲針對嘉年華盛會，也推出馬祖食客特色饗宴。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

月月精彩活動 打造微光馬祖嘉年華盛會

除以上三場主題活動，月月還有搭配主題活動-「微光馬祖嘉年華」精采系列活動，展現馬祖魅力，包含馬祖食客饗宴、馬祖話教學小學堂、舞台演出和特色手作等活動，引領參與民眾體驗道地馬祖味；另有「發現馬祖之美攝影比賽」，徵件時間為即日起至9月30日止，總獎金高達10.5萬元。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）