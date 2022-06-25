徐佳瑩身兼入圍者、表演者，坦言相當緊張。（台視提供）

艾怡良笑說一收到邀約就馬上答應。（台視提供）

盧廣仲為了金曲表演，特地將舊歌新編。（台視提供）

《第33屆金曲獎》即將於7月2日在高雄巨蛋隆重登場，今（25日）再釋出重磅級表演嘉賓，相隔五年再度登上典禮舞台、擁有多變嗓音的「迷幻歌王」林宥嘉表示，第28屆與周東彥導演的跨界合作是一次深刻且美妙的體驗，感慨轉眼已相隔五年之久，而暌違多年再度以表演者身分回到金曲獎舞台的他，透露今年的挑戰是做到：「讓父母覺得很感動、孩子們感到很驚喜！」，期盼將爸爸媽媽兒時記憶中的美妙歌曲，重新詮釋送給孩子們，並強調這次表演「闔家觀賞」，是既突破又精彩的演出，並向小朋友喊話，一定要坐在電視機第一排準時鎖定！

唱作俱佳的徐佳瑩將以兩首單曲角逐本屆3項入圍大獎，身兼入圍者與表演嘉賓的她表示，很難得可以在金曲獎上表演，所以格外認真準備，笑說練習過程中會突然忘記自己也是入圍者，表演的緊張程度大過一切。而去年以〈我這個人〉奪下第58屆金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」的艾怡良，今年重返自己的主場開心表示：「比起金馬，在金曲獎更有安全感。」也預告高雄的金曲獎是8月27日演唱會前的預習，接到邀約二話不說興奮答應，並找來陳君豪共同編曲。更透露與拉拉(徐佳瑩)是惺惺相惜，從互不認識到無話不談的閨蜜，請大家務必期待這次的合作。徐佳瑩笑說雖然表演真的很緊張，但又像姊妹要一起去遠足，除了表演上做足準備外，兩人也已展開「美食地圖」討論要去哪裡吃宵夜，對於這次的表演，兩人紛紛感到珍惜且期待。

二度問鼎金曲華語歌王的盧廣仲對於今年的表演透露：「很榮幸能受邀在典禮中特別的橋段演唱，和音樂夥伴們做了舊歌新編，希望能帶來治癒的能量。」而身為台南人的他，對於金曲獎移師高雄很是感謝，表示將會抽空回家探望，也會去拜訪在高雄擺攤的阿姨。

《第33屆金曲獎頒獎典禮》將於7月2日（六）在高雄巨蛋舉行，因周邊停車場數量有限，請觀禮民眾多利用大眾運輸工具前往活動會場。承辦單位台視公司將於當日下午4點50分LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。其他播出平台還包括金曲官方網站、全球YouTube金曲頻道(台灣及海外授權地區除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、YouTube-Taiwan Plus（印尼、越南、寮國、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、印度、日本）等都會播出。全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第33屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。