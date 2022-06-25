台中市25日在12處校園設置假日校園快打站為5到11歲學童接種第二劑兒童BNT疫苗，台中市長盧秀燕也特別到大里瑞城國小關心快打站接種情形。（馮惠宜攝）

提升兒童防護力，台中市設置假日校園快打站為5到11歲學童接種第二劑兒童BNT疫苗，25日在12處校園開打，台中市長盧秀燕也特別到大里瑞城國小關心快打站接種情形，慰勉工作人員辛勞，也向到場接種的學童們加油打氣。

為提供家長有多元選擇，並加快兒童BNT疫苗第二劑的施打速度，繼兒童莫德納後，台中市6月23日起也採醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」方式為兒童接種BNT疫苗第二劑，25日在台中設置12處校園快打站，盧秀燕也到大里瑞城國小視察，該站負責為大里、太平及霧峰區的兒童接種BNT疫苗，她一一問候家長、工作人員。

她說，今日快打站接種井然有序、秩序相當良好。在場陪同施打的家長也紛紛表示，「非常方便」、「動線安排很好」、「施打環境舒適」等。

衛生局表示，依據中央24日下午提供統計至6月23日的接種資料顯示，台中市5-11歲第2劑接種率為7％，接種率六都第一；教育局表示，雖然近期國內及台中市確診人數均朝向減少的趨勢，但5-11歲的兒童絕大多數只打了第一劑新冠疫苗，防護力仍不足，根據衛生局統計數據顯示，截至昨日上午8點為止，台中市已有15萬3058名5-11歲兒童已接種了第一劑新冠疫苗，其中已有1萬3659名兒童已完成第二劑新冠疫苗的接種，後續仍將有近14萬名兒童陸續將符合第二劑的接種資格，其中又以兒童BNT疫苗為大宗。

教育局指出，6月22日起家長已可至市內各合約醫療院所為孩子預約接種兒童BNT疫苗，可預約院所名單已公告於衛生局網站；24日起校園集中接種亦同步展開，市府已安排39組醫護團隊陸續至各國小，為符合第二劑新冠疫苗接種資格的孩子接種疫苗。此外，教育局更於25日於全市12個學校開設假日校園兒童BNT疫苗快打站，預計將為4783名5-11歲兒童接種疫苗。