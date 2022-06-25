華為推出了全新的MatePad 2022， 今年就主打「超級終端」技術，加上智能鍵盤的配合，以打造最方便行動工作者的利器，不管出門工作能夠攜帶比筆電輕薄的MatePad 2022，回到辦公室或家中時，也能連接電腦進行進一步的工作，加上升級成10.4吋、2K解析度的螢幕，可是能一次滿足工作與娛樂需求的新選擇。

猶如小型筆電一樣操作，配合「超級終端」連動多螢幕更方便。（石智中攝）

此次就以MatePad 2022與智能鍵盤，一起實測以此作為工作平板的方便性，智能鍵盤只要把平板固定在凹槽時，打開電源開關及開啟藍牙，即可輕鬆連接，在使用上的快捷鍵也與電腦相約，像快速轉換視窗只要像電腦般按下Alt＋Tab，使用上更為直覺，而在不用的時候也能關掉鍵盤電源，唯二缺點就是充電時需要為MatePad與鍵盤分開充電，連接時也必需在凹槽上。另外華為的「超級終端」技術，更能讓使用者在MateBook上，以拖曳的方式即能配對MatePad，讓其變成作為延伸、鏡像或共用的螢幕，還能變成第二硬碟使用。

電子書模式配上修長螢幕，更接近電子書的視覺體驗。（石智中攝）

華為MatePad 2022提供了「電子書模式」，可是此次實測中記者個人認為相當方便的模式，因為不少人都會分開購買平板與電子書，而華為的電子書模式開啟時，則是螢幕會變成黑白色之餘，更能自行調整亮度，在閱讀時雖然比不上電子書的紙張不反光視覺，但相對以平板閱讀電子書時更舒適，不必再多買一台電子書，又是一機多用的好選擇。

多視窗模式及平行視界功能，多工工作者必備。（石智中攝）

此次華為MatePad 2022不僅提供最多在螢幕上顯示4個APP的多工功能，能夠同時打開不同APP以方便工作，加上升級後的「平行視界」功能可以在一個應用程式中分別打開2個視窗，並鎖定視窗功能，配上智能鍵盤使用時，要比照文件或資料去進行工作時就更為方便，若配上HUAWEI M-Pencil能輕鬆在螢幕上，隨心進行筆記，互相配合不同功能使用，可是能成為行動工作者的一大利器。

10.4吋、2K螢幕配Harman Kardon調音，影音娛樂需求也充分滿足。（石智中攝）

華為MatePad 2022採10.4吋且高達2K解析度的IPS螢幕，窄邊框更帶來84%螢幕占比，就算觀看16:9、4K畫質的影片，也能充分展現畫面的精緻度，加上Harman Kardon調音的四揚聲器音響系統，影音畫面表現確實相當出色，能滿足使用者在工作上的需求以外，就連影音娛樂也能充分達到消費者的需求。

華為MatePad 2022此次強調的「超級終端」功能固然相當方便以外，但個人覺得在搭配智能鍵盤使用時，其1.3mm的長鍵程，以及與電腦相約的快捷鍵，使用起來更順手、回饋感佳的優點，配上簡單的主畫面UI，以及多視窗模式及平行視界功能，的確對行動工作者來說是非常方便的工具，鍵盤也能在不用的時候關掉電源，唯二缺點就是充電時需要為MatePad與鍵盤分開充電，連接時也必需在凹槽上，不過綜合來說，其能滿足不少使用者在工作或娛樂上的需求，萬元有找的價格更是相當吸引。