近期網路流傳一份內閣異動及民進黨縣市首長提名名單，指稱桃園市長鄭文燦將轉任總統府祕書長、任所大使林佳龍將任副閣揆、屏東縣長潘孟安要轉戰新北市長，總統府跟民進黨昨天都駁斥傳聞。對此，民進黨立委何志偉今天表示，現在是「提名飛蚊症」嗎？看不清也看不懂，他認為，相關提名作業應該會在7月完成，請大家稍安勿躁。

針對網路流傳一份名單，其中訛稱總統府秘書長、行政院副院長、交通部長改組一事，總統府發言人張惇涵昨天表示，蔡總統對於總統府秘書長沒有異動的打算，也沒有內閣改組的打算，期盼各界勿以訛傳訛。

面對內閣改組及縣市長提名名單滿天飛，每三天、五天就有一份名單，何志偉打趣地表示，「現在是『提名飛蚊症』嗎？我看不清楚，也看不懂了」。

對於是假消息還是有心人士故意興風作浪，何志偉說，有待觀察，但他認為，民進黨接下來就是以安定、穩定、勝選為原則，相關的提名作業，應該在7月份左右就會完成，請大家稍安勿躁。