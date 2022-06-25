桃園一名男騎士違規紅燈右轉拒不停車，加速逃逸，在轉彎時將後座女友甩下，女友氣得直呼：「罰單能開Double嗎？」（警方提供）

桃園市一名機車男騎士昨（24日）載女友出門時，因紅燈右轉遭警方發現，怎料騎士竟加速逃逸，在過彎時不慎將女友摔飛後，丟下對方獨自面對員警，讓女友氣得直呼：「罰單能開Double嗎？」

桃園一名男騎士違規紅燈右轉遭警方鳴笛後，拒不停車，加速逃逸。（警方提供）

桃園警察分局埔子派出所警員黃偲瑀，於昨(24日)下午5時許，巡邏時，在中正路與同德二街口發現一輛雙載機車紅燈右轉沿同德二街行駛，立即開啟警鳴器，示意騎士配合停車受檢。

騎士在逃逸過程中，轉彎時不慎將後座女友甩下，女友氣得直呼：「罰單能開Double嗎？」（警方提供）

但機車騎士拒不停車，反而加速轉入小巷逃逸，意圖規避員警取締，不料在轉彎時將後座女友甩下，仍持續加速離開，員警立即停車察看女子情況，幸好僅輕微擦傷不需就醫。

她說看到員警開啟警鳴器尾隨攔檢，有勸男友停車，沒想到結果卻讓她很傻眼，氣的問員警：可以開Double罰單給他嗎？員警向其說明交通違規部分會依交通管理處罰條例予以告發，紅燈右轉及不服稽查取締逃逸等兩項違規。

該騎士違規行為，依據交通管理處罰條例第60條規定：汽車駕駛人，駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月；汽車駕駛人於五年內違反本項規定二次以上者，處新臺幣三萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。

警方呼籲民眾，汽機車駕駛人應遵循交通規則行駛，勿貪圖一時方便違規，共同維護交通安全。