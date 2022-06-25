國內出現首例猴痘境外移入確診個案，染疫對象是一名25歲男子從德國返台後出現症狀，隨後到高雄某醫院就醫確診猴痘，先前傳出台南匡列6人，高雄匡列高達14名接觸者，導致人心惶惶，對此，高市府衛生局駁斥，匡列14人並非事實。

該名確診男子赴德國留學，於6月16日自德國返台後，20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大等症狀，該男21日至台南某診所就醫，22日前往高雄某醫院進行全血、血清、咽喉擦拭液、水庖液採檢送驗，24日確診猴痘，目前已收治醫院治療。

由於確診者有台南、高雄的活動史，因此有消息傳出確診男子與雙親、哥哥及台南3名醫療人員有接觸，目前匡列6人，而到高雄醫院就醫時，則是與醫療相關人員7人、司機3人及其他4人接觸，共匡列14名接觸者，目前遭匡列對象均沒有症狀出現。

對此，高市府衛生局駁斥，謠傳的高雄匡列人數並非事實，經過疫調顯示，個案就醫時，雖然與戶外診療站的3名醫護有所接觸，但3人皆身著完整防護裝備，評估應無傳染風險，目前持續健康追蹤無異常，請市民朋友安心。