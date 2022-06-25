新北市萬里區昨（24）日下午釣客在核二廠出水口驚見1具男性浮屍，經海巡、警消打撈上岸，從隨身物品查知死者疑為80多歲曾姓男子，警方隨後通知家屬到場確認身分，並報請基隆地檢相驗，釐清死因。

昨天下午2時許釣客在核二廠出水口海域，發現1具浮屍卡在消波塊間，遂立即向警消報案，警方現場勘驗，遺體為男性，身穿白色襯衫、藍色牛仔褲及球鞋，身上無明顯外傷，隨後從隨身物品查知死者為疑80多歲曾姓男子，經聯繫家屬到場指認無誤，後續已將報檢察官相驗，釐清曾男落水原因。